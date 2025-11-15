ميلي يراهن على تحويل الأرجنتين إلى قوة تعدينية رئيسة

توجد احتياطيات هائلة من النحاس، الذي يدعم مختلف الصناعات من مكيفات الهواء إلى السيارات الكهربائية، دون استغلال في الأرجنتين، وهي دولة تعتبرها شركات التعدين محظورة بسبب الروتين البيروقراطي والاضطرابات الاقتصادية، لكن هذا على وشك التغيير بسرعة.

وبدعم من فوزه في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الشهر الماضي، يحاول الرئيس الأرجنتيني خافيير ميليي، الآن تحويل البلد اللاتيني إلى قوة في صناعة النحاس المزدهرة في العالم.

وبعد أن نال ثناء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقليص حجم حكومته وإلغاء بعض الوزارات، يراهن ميلي على أن التعدين سيساعد في تنويع اقتصاد الأرجنتين القائم على الزراعة بشكل كبير، وسيوفر آلاف الوظائف الجديدة، فضلاً عن توليد عائدات بالدولار التي تشتد الحاجة إليها.

وغالباً ما يقارن ميلي إمكانات بلاده في مجال النحاس بدولة تشيلي المجاورة التي تعد أكبر منتج لهذا المعدن في العالم.

وقال ميلي الأسبوع الماضي، خلال منتدى للأعمال في ميامي: «لا تصدّر الأرجنتين ولو غراماً واحداً من النحاس، بينما تصدّر تشيلي، التي تشترك معنا في سلسلة الجبال نفسها، كميات بقيمة 20 مليار دولار سنوياً».

وكان ميلي التقى أخيراً مع عمال مناجم ومستثمرين أجانب آخرين في نيويورك. وقال مازحاً: «سنحصل على دولارات أكثر مما نحتاج».

قواعد الاستثمار

منذ وصوله إلى السلطة قبل عامين، أعاد الرئيس الأرجنتيني صياغة قواعد الاستثمار لجذب شركات التعدين والاستفادة من الطلب المتزايد على النحاس، وهو مكون مطلوب في السيارات الكهربائية، وغيرها من المعدات التي تستخدم تقنيات مستدامة.

والآن يحتاج ميلي إلى جذب الاستثمارات الخاصة لإنعاش الاقتصاد بعد تنفيذ تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام عن طريق خفض الإعانات وإغلاق الوزارات.

وأدت الإجراءات التقشفية الصارمة إلى خفض التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية، لكنها أدت إلى زيادة البطالة مع إغلاق المصانع.

وفي هذا السياق قال خبير التعدين في شركة الاستشارات: «سي آر يو غروب»، نيكولاس مونيوز، إن شركات «غلينكور» و«بي إتش بي غروب» و«فيرست كوانتوم»، من بين الشركات التعدين التي تعمل على تطوير ثمانية مشروعات تتطلب استثمارات جديدة تبلغ نحو 26 مليار دولار.

ويقع أربعة من أكبر 12 مشروعاً جديداً للنحاس بالعالم - وهي مناجم يتم بناؤها من الصفر - في الأرجنتين، وفقاً لشركة الاستشارات «بنتشمارك مينرلز».

ومن المقرر أن تنتج هذه المشروعات أكثر من مليون طن من النحاس سنوياً، بحلول عام 2035، ما يجعل الأرجنتين من بين أكبر خمسة منتجين عالميين، ومن أسرع مصادر الإمدادات الجديدة نمواً في العالم.

كما من المقرر أن يبدأ الإنتاج في أول هذه المشروعات في غضون ثلاث سنوات تقريباً، وتأمل الحكومة الأرجنتينية أن يكون ذلك بداية لتحقيق حلم طال انتظاره بأن تنافس الأرجنتين يوماً ما إنتاج تشيلي من النحاس، حيث أنتج البلد المجاور أكثر من خمسة ملايين طن العام الماضي.

تنويع الصادرات

وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة «بي إتش بي غروب» في الأرجنتين، كارلوس راميريز: «تتمتع الأرجنتين ببعض من أكبر الإمكانات غير المستغلة».

وإلى جانب النفط والغاز يعد التعدين أحد المصادر القليلة للاستثمارات الأجنبية التي تمكنت حكومة ميلي من جذبها حتى الآن.

وترى إدارته أن النحاس وسيلة لتنويع صادرات الأرجنتين، التي تعتمد على فول الصويا ولحم البقر، كما يمكن أن يساعد في معالجة ندرة الدولار، وهو تحدٍ اقتصادي كبير أدى على مدى عقود إلى انهيار كارثي لعملة البلاد، البيزو.

كانت آخر ضربة تعرضت لها العملة الأرجنتينية قبل انتخابات الكونغرس النصفية في أكتوبر الماضي، تهدد بتعطيل ليس فقط إصلاحات ميلي للسوق الحرة، لكن أيضاً تعطيل استثمارات البلاد في مجال النحاس.

وقد عزز الأداء الأقوى من المتوقع للحزب الحاكم في الانتخابات الأخيرة، رأس المال السياسي للرئيس الأرجنتيني، وأعاد إحياء آمال المستثمرين في أن يتمكن ميلي من بناء تحالفات لدفع التغييرات في مجال العمل والضرائب. عن «وول ستريت جورنال»

تغيير كبير

قالت وزيرة التعدين الأرجنتينية السابقة، كارولينا سانشيز، إن «الرياح الآن مواتية لتنمية استثمارات التعدين الكبيرة، وإذا نجح ذلك، فسيكون تغييراً كبيراً في اتجاه البلاد».

ولطالما توقفت شركات التعدين في الأرجنتين عن تنفيذ مشروعاتها، فقد رفضت الاستثمار في بلد غارق في الاضطرابات الاقتصادية والقيود التجارية الكثيرة التي جعلت من الصعب استيراد المعدات وإرسال الدولارات إلى خارج البلاد.

