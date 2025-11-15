هجوم روسي «كبير» يستهدف كييف.. وأوكرانيا ترد بمسيرات وصواريخ

شهدت العاصمة الأوكرانية، أمس، هجوماً روسياً كبيراً بصواريخ ومسيّرات، طال العديد من مناطقها وأصاب أكثر من 30 مبنى سكنياً بأضرار، وفقاً للسلطات، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت أكثر من 200 مسيّرة أوكرانية الليلة قبل الماضية في أجواء مناطق بالجنوب وعلى ضفاف البحر الأسود.

وقال رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية، تيمور تكاتشينكو: «قصف الروس مبانيَ سكنية.. هناك العديد من المباني المرتفعة التي تضررت في كل أنحاء كييف، وفي كل منطقة منها».

وأعلنت شرطة كييف «مقتل امرأة مسنة في حي دينسياسكي، وإصابة 24 شخصاً بجروح من بينهم امرأة حامل وصبي في الـ10 من العمر».

وذكرت الشرطة أن عدد المباني التي تضررت يناهز الـ30 مبنى.

وسمع مراسلو وكالة «فرانس برس» دوي انفجارات قوية في وسط المدينة، وشاهدوا تفعيل أنظمة الدفاع الجوي ضد ضربات المسيرات والصواريخ.

هجوم واسع

بدوره قال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، على «تلغرام»، إن كييف تعرضت لهجوم واسع النطاق، داعياً السكان إلى دخول الملاجئ، مع اندلاع حرائق في أماكن عدة.

وأضاف أن أجزاء من شبكات التدفئة تضررت، مشيراً إلى أنه في «منطقة ديسنيانسكي، وبسبب حالة طوارئ في خط التدفئة الرئيس، انقطعت التدفئة مؤقتاً عن بعض المباني».

وتواصل روسيا التي يتفوّق جيشها على القوات الأوكرانية من حيث الإمكانات والتجهيزات العسكرية، هجومها الذي بدأته عام 2022، وتستمر في التقدم في شرق أوكرانيا، لاسيما في منطقة دونيتسك، حيث تركزت معظم المعارك في الآونة الأخيرة.

وفي هذا الوقت تكثف موسكو قصفها للبنية التحتية المدنية والطاقة وشبكة السكك الحديد في أوكرانيا منذ أسابيع، مع انخفاض درجات الحرارة واقتراب فصل الشتاء.

مسيرات

وفي وقت لاحق قالت وزارة الدفاع الروسية على «تلغرام»: «خلال ليل الجمعة الماضي، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمّرت 216 مسيّرة أوكرانية من بينها 66 فوق منطقة كراسنودار و59 فوق البحر الأسود».

وفي نوفوروسيسك الواقعة على ضفاف البحر الأسود ذكرت السلطات المحلية أن الهجمات بالطائرات الأوكرانية المسيّرة أصابت محطة لتكرير النفط بأضرار.

وجاء في بيان لخلية الأزمة في المنطقة، أن تساقط حطام الطائرات المسيرة أدى إلى اشتعال النيران في تلك المحطة قبل السيطرة عليها.

وفي نوفوروسيسك أيضاً، أصيب مبنى سكني وتحطمت نوافذه وأصيب فيه شخص بجروح، وفقاً للمصدر نفسه.

وفي مرفأ المدينة أصيبت سفينة مدنية بأضرار، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من طاقمها بجروح، بحسب البيان.

صواريخ «كروز»

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، إن كييف استخدمت صواريخ «كروز» من طراز «لونغ نبتون» لضرب أهداف في روسيا خلال الليلة قبل الماضية.

وكتب زيلينسكي على منصة «إكس»: «استخدم محاربونا بنجاح صواريخ من طراز (لونغ نبتون) لقصف أهداف محددة على الأراضي الروسية، وهذا هو ردنا العادل تماماً»، مؤكداً أن «الصواريخ الأوكرانية تحقق نتائج مهمة ودقيقة بشكل متزايد كل شهر تقريباً».