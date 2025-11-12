انتهاء أطول إغلاق حكومي أميركي بانتظار تصويت مجلس النواب

بات أطول إغلاق حكومي أميركي على الإطلاق في طريقه إلى الانتهاء، بعدما انضم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين إلى صفوف الجمهوريين، لتتم الموافقة بـ60 صوتاً مقابل 40 على نص التسوية، ما أثار تنديداً داخل صفوف الحزب المنقسم.

ومنذ الأول من أكتوبر الماضي، أول يوم للإغلاق، لم يحصل أكثر من مليون موظف فيدرالي على أجورهم، بينما تعطلت الميزات والخدمات الحكومية بشكل متزايد.

وبدأت التداعيات تزداد على حركة الملاحة الجوية في الأيام الأخيرة مع إلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية يومياً، ما فاقم الضغوط السياسية لوضع حد للجمود القائم، وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضاوي، أول من أمس، إن «الإغلاق سينتهي سريعاً جداً، الاتفاق جيد جداً».

وبعد التصويت، كتب زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، جون ثون، على منصة «إكس»، أنه سعيد بدعم «المسار باتجاه إنهاء هذا الإغلاق، الذي لا داعي له، بطريقة مسؤولة يتم بموجبها دفع أجور العمال الفيدراليين سريعاً وإعادة فتح الحكومة الفيدرالية».

وتحدّث السيناتور الديمقراطي، جون فيترمان، الذي صوّت لدعم مشروع القانون الجمهوري عن قراره، الليلة قبل الماضية، قائلاً: «أطعموا الجميع، ادفعوا لجيشنا وعمالنا الحكوميين وشرطة الكابيتول، ضعوا حداً للفوضى في المطارات، الوطن فوق الحزب».

كابوس

وبعد تمرير مشروع قانون التمويل المؤقت في مجلس الشيوخ، يحال النص حالياً إلى مجلس النواب من أجل التصويت عليه، علماً بأن الجمهوريين يهيمنون على هذا المجلس أيضاً.

ويتوقع أن ينعقد المجلس مجدداً، اليوم، نظراً إلى أن أمس كان يوم عطلة وطنية.

وقال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، للصحافيين: «يبدو لنا أن الكابوس الوطني الطويل الذي عشناه شارف أخيراً على الانتهاء، ونشعر بالامتنان لذلك»، وأضاف: «يبدو أخيراً أن بعض الديمقراطيين على الأقل على استعداد للقيام بما يطالبهم به الجمهوريون والرئيس ترامب وملايين الأميركيين الذين يعملون بكد منذ أسابيع»، وأكّد أن المجلس الذي علّق جونسون جلساته على مدى فترة الخلاف سينعقد مجدداً هذا الأسبوع.

«أوباما كير»

ويُعدّ مطلب الديمقراطيين بتمديد إعانات الرعاية الصحية، التي تنقضي مهلتها نهاية العام في صلب الخلاف الذي شهده مجلس الشيوخ، وأصرَّ الجمهوريون على أن أي مفاوضات يجب أن تتم بعد إنهاء الإغلاق الحكومي، وستتضاعف التكاليف بالنسبة لملايين الأميركيين الذي حصلوا على التأمين الصحي عبر برنامج «أوباما كير» حال عدم تمديد الإعانات.

ومن شأن الاتفاق أن يعيد فتح الحكومة حتى يناير مع تمويل بعض البرامج للعام المالي بأكمله، كما أنه يلغي بعض قرارات إدارة ترامب بفصل موظفين فيدراليين، ويعيد مشروع القانون تمويل برنامج «سناب» للإعانات الغذائية الذي يدعم أكثر من 42 مليون أميركي من ذوي الدخل المتدني.

ورغم أن القيادة الجمهورية لمجلس الشيوخ وافقت على إجراء تصويت في نهاية المطاف على الرعاية الصحية، فإن ذلك لا يضمن تمديد الإعانات المرتبطة بها.

انقسام

وقالت السيناتورة جين شاهين، التي كانت من بين الديمقراطيين الثمانية الذين دعموا النص، إن مجلس الشيوخ «قام بخطوة كبيرة إلى الأمام باتجاه حماية الرعاية الصحية لعشرات ملايين الأميركيين»، وأشارت إلى أن الحكومة ستمنح الديمقراطيين، رغم كونهم أقلية، سلطة الدعوة إلى تصويت على مشروع قانون الرعاية الصحية، لكن تمديد الإعانات غير مضمون وأثارت الخطوة حفيظة أعضاء الحزب الذين فضّلوا التمسك بمواقفهم.

ووصف حاكم كاليفورنيا الديمقراطي، غافين نيوسوم، التحرّك بأنه «مثير للشفقة»، كما صوّت زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر بـ«لا»، قائلاً إنه لا يمكنه «بحسن نية» دعم نص «لا يتعامل مع أزمة الرعاية الصحية»، مشدداً على أن «هذه المعركة ستستمر ويجب أن تستمر»، وانتقد بعض النواب شومر نفسه لفشله في إبقاء الديمقراطيين موحّدين.