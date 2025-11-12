واشنطن تدعو دول «الناتو» للتوقف عن شراء النفط الروسي

دعت الولايات المتحدة الأميركية دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى التوقف عن شراء النفط ومنتجات الطاقة الروسية، من أجل المساعدة على إنهاء الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغط على أعضاء في الحلف، مثل تركيا، رغم قيامها بخفض فاتورة مشترياتها، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس.

ونقلت «بلومبرغ» عن بيان لـ«الخارجية» الأميركية، أن كلاً من نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، ووزير الخارجية، ماركو روبيو، نقلا تلك الرسالة خلال اجتماع مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أول من أمس.

وتعد تركيا ثالث أكبر مشترٍ للنفط الروسي بعد الصين والهند.