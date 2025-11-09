روسيا تحذّر من استئناف التجارب النووية الأميركية

أكد المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن على بلاده الاستعداد في حال استئناف الولايات المتحدة الأميركية، التجارب النووية. وقال نيبينزيا، في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء: «صرح الرئيس دونالد ترامب، رداً على تجاربنا لصواريخ كروز الجديدة وغواصات تعمل بالطاقة النووية، أن أميركا تفكر في استئناف التجارب النووية. هذا تصريح خطير جداً». وأضاف: «ما سينتج عنه لايزال مجهولاً».

وأعاد إلى الأذهان اجتماع مجلس الأمن الروسي، حيث أكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة أخذ مثل هذه التصريحات على محمل الجد. وتابع: «إذا حدث هذا، فيجب أن نكون مستعدين لمثل هذا التطوّر».