رؤية تقدمية

رؤية زهران ممداني التقدمية، التي ركزت على خفض تكاليف المعيشة ومعالجة أوجه عدم المساواة من خلال تدخلات حكومية مباشرة، ساعدته على الفوز في انتخابات عمدة نيويورك، والتي شهدت أعلى نسبة مشاركة منذ عام 1969 في أكثر مدن الولايات المتحدة سكاناً. أمضى ممداني، وهو ابن أكاديمي أوغندي من أصول هندية ومخرجة أفلام أميركية من أصل هندي، سنوات عدة من طفولته في العاصمة الأوغندية كمبالا، حيث عاشت الأسرة في ضاحية راقية بالقرب من ضفاف بحيرة فيكتوريا.

ورغم أن محيطه المباشر في حي بوزيجا الذي تنتشر به الأشجار في كمبالا كان بعيداً عن فقر الأحياء العشوائية الشاسعة في المدينة، فإن مقربين منه قالوا إن ممداني، منذ أن كان عمره 15 عاماً، أبدى اهتماماً شديداً بأسئلة تتعلق بالعدالة الاقتصادية، مستمدة من تجاربه في أوغندا.