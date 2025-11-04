أقدم مركز تجاري في إيطاليا

زوّار يتجوّلون في «غاليريا فيتوريو إيمانويل الثاني» بمدينة ميلانو الإيطالية، حيث يعد أقدم مركز تجاري لايزال يعمل في إيطاليا، ويُعد من أبرز المعالم السياحية الرئيسة في ميلانو، ويقع هذا المركز داخل رواق مزدوج يتألف من أربعة طوابق ويقع في قلب المدينة، وتمت تسمية «الغاليريا» تكريماً للملك فيكتور إيمانويل الثاني، الذي كان أول ملك لمملكة إيطاليا بعد توحيدها، وبدأ تصميم المركز في عام 1861، وتولى بناؤه المهندس المعماري الإيطالي، جوزيبي مينغوني، خلال الفترة الممتدة من عام 1865 حتى عام 1877.