الأردن: رسوم على طريق باتجاه الحدود السعودية

بدأت وزارة الأشغال العامة الأردنية استيفاء رسوم «بدل خدمات مرور» عن كل مركبة تمر عبر بوابة التعرفة المروية للطريق، في المنطقة الواقعة بين قصير عمرة والحرانة، باتجاه الحدود السعودية «الحرانة - العمري»، اعتباراً من أمس.

وحدّدت الوزارة بدل التعرفة بواقع 850 فلساً للمركبة الصغيرة، ودينارين و500 فلس لسيارات الشحن والسيارات الأجنبية، وإعفاء المركبات الحكومية والعسكرية ومركبات الأمن العام والدفاع المدني، وسيارات الإسعاف، ومركبات الوفود الرسمية، إضافة إلى أي مركبات أخرى يحددها الوزير من دفع الرسوم، وأكّدت الوزارة أن استيفاء البدل سيتم بطرق دفع متعددة، سواء نقداً أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.

ويأتي المشروع ضمن خطة الوزارة الرامية إلى تطوير شبكة الطرق الوطنية ورفع كفاءتها، بما يضمن انسيابية أعلى في حركة المرور، ويعزّز جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق.

وكان طريق «الحرانة - العمري» خضع لعملية تأهيل شاملة تضمنت إزالة طبقات الإسفلت القديمة، وتنفيذ خلطة إسفلتية جديدة وفق أعلى المواصفات الفنية العالمية، فضلاً عن تعزيز عناصر السلامة المرورية على امتداد المسار، كما شملت الأعمال صيانة الجسر الخرساني في المنطقة الصناعية بالموقر، وتزويده بأعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية.