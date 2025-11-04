أوكرانيا تجدّد القصف على «ساراتوف» الروسية

موسكو - د.ب.أ

أطلقت أوكرانيا مجدداً مسيّرات باتجاه مدينة ساراتوف الصناعية الروسية، المطلة على نهر فولجا، تردّد أنها استهدفت مصفاة نفط.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أمس، وقوع الهجمات في ساراتوف، من دون تقديم معلومات بشأن مصفاة النفط.

وأعلنت الوزارة، في بيان، أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت ودمرت أكثر من 64 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة قبل الماضية، ولم تقدّم الوزارة معلومات عن حجم الأضرار.

من جهتها، ذكرت هيئة الطيران الروسي، في وقت سابق، أن العمليات في مطار ساراتوف تأثرت لأكثر من ست ساعات جراء إنذار جوي، وكانت آخر مرة تعرضت فيها المدينة للهجوم في سبتمبر الماضي.