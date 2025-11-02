المسيّرات الأوكرانية تهاجم موسكو مجدداً

هاجم الجيش الأوكراني المنطقة المحيطة بالعاصمة الروسية موسكو بمسيرات حربية مجدداً، مساء الجمعة الماضية. ونشر العمدة، سيرجي سوبيانين، تدوينات متكررة طوال ليلة الجمعة على تطبيق «تليغرام»، قال فيها إنه تم إسقاط مسيرات فردية، وذلك في ثاني هجوم من نوعه في غضون أسبوع. وحدث مساء الجمعة انقطاع واسع للتيار الكهربائي في جوكوفسكي، جنوب شرق موسكو، ما فسّرته إدارة المدينة بأنه بسبب إيقاف تشغيل تلقائي للنظام، كما تعرّضت منطقة رامنسكوي المجاورة للهجوم.

وقال جهاز الاستخبارات العسكرية، إنه أصاب خط أنابيب النفط المهم حول موسكو باستخدام المسيرات. ولم يرد أي تأكيد من الجانب الروسي على تلك الأنباء.

وأفادت وزارة الدفاع في موسكو، أمس، بأنه تم إسقاط 98 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل.