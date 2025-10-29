العاصفة «ميليسا» تضرب هايتي الفقيرة

ناجون من الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة الاستوائية «ميليسا» التي أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في هايتي، أول من أمس، في حين كثفت المنظمات الدولية جهودها الإغاثية للتخفيف من تأثير العاصفة على هذا البلد الفقير الذي يعاني عنف العصابات. وغمرت المياه المناطق الجنوبية من هايتي والدومينيكان، مع استمرار سريان تحذير من عاصفة استوائية في هايتي. ومن المتوقع أن يتجه الإعصار نحو الشمال الشرقي بعد كوبا، ويضرب جنوب شرق جزر البهاما بحلول مساء اليوم الأربعاء. إي.بي.إيه