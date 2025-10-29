كوريا الشمالية وروسيا تتعهدان بتعزيز العلاقات

أكدت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية، تشوي سون هي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رغبتهما في تعزيز العلاقات الثنائية، حسبما أفادت به وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، أمس، وذلك قبل الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن تشوي غادرت بيونغ يانغ، الأحد الماضي، لزيارة روسيا وبيلاروسيا، في الوقت الذي أعرب فيه ترامب عن رغبته في لقاء الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ. وقالت الوكالة، إن «تشوي وبوتين أجريا مناقشات جيدة حول العديد من الأعمال، لتعزيز وتطوير العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا في المستقبل»، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.