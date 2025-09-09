ميناء كولومبيا الوحيد على ضفاف الأمازون يواجه جفاف النهر

تُعد مدينة ليتيسيا، الواقعة في قلب الغابة، المنفذ الوحيد لكولومبيا إلى نهر الأمازون، لكن مع تغير مجرى النهر قد تصبح المدينة قريباً في مأزق، ما يُؤجج نزاعاً حدودياً مع بيرو المجاورة.

ويدفع الجفاف والترسيب وتعرجات ثاني أكبر نهر في العالم هذا الممر المائي تدريجياً جنوباً إلى بيرو بعيداً عن كولومبيا، وتتوقع دراسة أجرتها البحرية الكولومبية أنه في غضون خمس سنوات قد تصبح ليتيسيا مدينة حبيسة.

ويشير السكان المذعورون إلى أنه على الرغم من وجود مطار في ليتيسيا، إلا أنه لا توجد طرق سريعة تربط هذه المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 55 ألف نسمة وتقع في أقصى جنوب كولومبيا، بأي منطقة أخرى من البلاد، وتصل معظم المواد الغذائية والإمدادات الأخرى إلى ليتيسيا عبر القوارب من بيرو والبرازيل.

ويقول أستاذ علم الأحياء في فرع ليتيسيا بالجامعة الوطنية الكولومبية، سانتياغو دوكي: «نعتمد على التجارة اليومية بين الدول الثلاث للبقاء على قيد الحياة، فالنهر أساسي».

«الحدود الثلاثية»

وتُعرف المنطقة المحيطة بليتيسيا باسم «الحدود الثلاثية» لأن النهر يُشكل الحدود مع بيرو، بينما تقع مدينة تاباتينغا البرازيلية بجوارها، ويقصدها السياح ومرشدو القوارب والمتسوقون من البلدان الثلاثة، متحدثين اللغات الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية، ويأتون ويذهبون كما يحلو لهم.

ويُقال إن السكان في تلك المنطقة يتناولون الإفطار في كولومبيا، والغداء في بيرو، والعشاء في البرازيل، لكن أجواء حسن الجوار بدأت تتلاشى مع قلق كولومبيا بشأن الوصول إلى النهر.

مع انحسار المياه، تم توسيع رصيف الشحن في ليتيسيا مرات عدة ليصل إلى النهر، لكن خلال موسم الجفاف، يبقى الرصيف على أرض جافة، ما يجعل الرافعات والآلات الأخرى غير صالحة للاستخدام.

مشكلة

وفي صباح أحد الأيام، قام عمال بتفريغ حمولة قوارب الشحن بأيديهم، حاملين الصناديق وأكياس الأرز والدقيق على أكتافهم لمسافة 30 متراً على ضفة النهر الموحلة إلى شاحنات تنتظر على الرصيف، وكل هذا يُبطئ التجارة ويرفع التكاليف، ويقول رجل أعمال ومالك فندق من ليتيسيا، سيجيفريدو بلتران: «يبدو الأمر أشبه بالعودة إلى القرن الـ١٨».

لعقودٍ تجاهل المسؤولون الكولومبيون هذه المشكلة، غير أن الوضع تغير، في يوليو الماضي، وسط نزاع مع بيرو حول جزيرة صغيرة تُدعى «سانتا روزا»، تقع في نهر الأمازون على بُعد بضع مئات من الأمتار عبر المياه من ليتيسيا، ورُسمت الحدود بين بيرو وكولومبيا بموجب معاهدة عام 1922، لكن سانتا روزا تشكلت عام 1974، ولم تُخصص رسمياً لأي من البلدين. ويعيش هناك نحو 3000 بيروفي، ومع ذلك تطالب كولومبيا أيضاً بالجزيرة.

احتجاج

عندما رفع كونغرس بيرو فجأة وضع سانتا روزا من قرية إلى مدينة، ما منحها حضوراً حكومياً أكبر، سافر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، إلى ليتيسيا للاحتجاج، وفي خطاب له، أصر بيترو على أن «كولومبيا لا تعترف بسيادة بيرو على سانتا روزا»، ثم في حيلة غريبة، نشر المرشح الرئاسي الكولومبي، دانييل كوينتيرو، مقطع فيديو لنفسه وهو يتسلل إلى سانتا روزا ويرفع علم كولومبيا بألوانه الأصفر والأزرق والأحمر، معلناً: «هذه أرض كولومبية»، وفي غضون 15 دقيقة، حذفته السلطات البيروفية.

ويُعد تأجيج المشاعر القومية ممارسة شائعة لدى السياسيين الذين يدركون أن النزاعات الإقليمية لاتزال تُشكل مصدر قلق للكولومبيين، وكانت بنما، التي كانت مقاطعة كولومبية في السابق، أشهر مثال على ذلك، ثم في عام 1903 أشعلت حكومة الولايات المتحدة ثورة لشق قناة بنما. عن «إن آر بي»

منفذ على نهر

لطالما دارت خلافات بين كولومبيا وبيرو حول حدودهما، وفي الواقع تأسست مدينة ليتيسيا على يد الجيش البيروفي في القرن الـ19، واشتق اسمها من اسم زوجة أحد مؤسسيها، ثم انتقلت ملكية المدينة إلى كولومبيا لمنحها منفذاً على نهر الأمازون، لكن البيروفيين احتجوا، وفي عام 1932 خاض الجانبان حرباً حدودية قصيرة.

ويقول أستاذ القانون الدولي بجامعة روزاريو في بوغوتا، والتر أريفالو، إن «النزاعات على الحدود النهرية أمر شائع»، وعلى سبيل المثال، يضيف الخبير القانوني: «تُجري بلجيكا وهولندا محادثات كل بضع سنوات حول الجزر حديثة التكوين والتغيرات في مجرى نهر (ميز)، الذي يُشكل جزءاً من حدودهما»، مشيراً إلى أن على كولومبيا وبيرو أن تحذوا حذوهما.

• عندما رفع كونغرس بيرو فجأة وضع سانتا روزا من قرية إلى مدينة، سافر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إلى ليتيسيا للاحتجاج.