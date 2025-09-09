فرقاطة جديدة تنضم إلى أسطول خفر السواحل التايواني

عامل تايواني يقود دراجة هوائية أمام فرقاطة «هوالين» التابعة لخفر السواحل، خلال حفل تسليمها في ميناء كيلونج، وتُعد سفينة الدورية هوالين، التي يبلغ وزنها ١٠٠٠ طن، جزءاً من برنامج تطوير أسطول خفر السواحل التايواني لتعزيز حماية السيادة الوطنية والأمن البحري، وكانت البحرية التايوانية قد نفذت تدريبات للتحقيق في استخدام سفن خفر السواحل كأصول بحرية خلال الحرب، وأُجريت التدريبات في مرافق تابعة للمعهد الوطني «تشونغ شان» للعلوم والتكنولوجيا شرق تايوان. إي.بي.إيه