انخفاض غير متوقع في الصادرات الألمانية

أظهرت بيانات، أمس، أن الصادرات الألمانية انخفضت بشكل غير متوقع، في يوليو الماضي، بسبب انخفاض حاد في الطلب الأميركي نتيجة الرسوم الجمركية، في حين سجل الإنتاج الصناعي ارتفاعاً، وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، أن الصادرات الألمانية انخفضت 0.6% في يوليو مقارنة بالشهر السابق، وذلك خلافاً لتوقعات استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة قدرها 0.1%.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة 7.9% مقارنة بيونيو، ومن المتوقع أن يتأثر الاقتصاد الألماني، المعتمد على التصدير، سلباً بالرسوم الجمركية الأميركية على الواردات.

والولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لألمانيا في عام 2024، إذ بلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية 297 مليار دولار.