إلزام المراسي والشواطئ في السعودية بتوفير منقذين ومراقبين

صدرت الموافقة على اعتماد نموذج التشغيل المستهدف لتمكين أمانة محافظة جدة من تنفيذ مهام الرقابة وحماية الساحل بيئياً، عقب قرار مجلس الوزراء السعودي أخيراً بتكليفها بالرقابة على الساحل الممتد من مركز السطح بمحافظة رابغ إلى مركز الكدوف بمحافظة القنفذة.

وبحسب قرار التشغيل المعتمد، يقصد بالأنشطة البحرية، أنشطة: الصيد، والغوص، والسباحة، والسياحة والنزهة البحرية، والنقل البحري للركاب، والفعاليات والرياضات البحرية، ووفقاً للتعليمات تنسق أمانة محافظة جدة مع الجهات ذات العلاقة بالرقابة على الساحل الممتد من مركز السطح بمحافظة رابغ شمالاً إلى مركز الكدوف بمحافظة القنفذة جنوباً، وحمايته بيئياً، وفق آليات تتضمن مراقبة الوحدات البحرية ومواقع الأنشطة البحرية والمسارات الملاحية المؤدية إليها على ألا يتعارض ذلك مع الجوانب الأمنية المرتبطة بالمواقع الحساسة، ومراقبة المراسي الخاصة والتجارية والشعبية، والتأكد من التزامها بالمواصفات الفنية المعتمدة، وبالعدد المسموح به من الوسائط البحرية لكل مرسى، وتوفير المنقذين والمراقبين واللوحات الإرشادية في المواقع المخصصة للسباحة على الشواطئ العامة، وفي مواقع الغوص. عن «عكاظ» السعودية