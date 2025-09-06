تباطؤ جديد في الطلب الصناعي في ألمانيا

شهدت الشركات الصناعية في ألمانيا تباطؤاً جديداً في الطلبات على نحو غير متوقع خلال شهر يوليو الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، أمس، أن الطلب الصناعي انخفض في يوليو الماضي بنسبة 2.9% على أساس شهري. وقد فوجئ المحللون بالضعف العام في الطلبات الواردة، حيث كانوا يتوقعون في المتوسط ​​زيادة قدرها 0.5%. ودون احتساب الطلبات الكبيرة، ارتفع الطلب الصناعي بنسبة 0.7% على أساس شهري.

وعدل مكتب الإحصاء بياناته بشأن الانخفاض في يونيو الماضي، حيث بلغت نسبة التراجع 0.2%، بدلاً من 1% كما أعلن في وقت سابق.