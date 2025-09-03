بوتين يشيد بمستوى «غير مسبوق» للعلاقات الروسية - الصينية

أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالمستوى «غير المسبوق» الذي بلغته العلاقات بين بلاده والصين، وذلك خلال لقائه نظيره، شي جين بينغ، في بكين التي وصلها الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أمس.

يأتي ذلك عشية عرض عسكري ضخم، تقيمه بكين في الذكرى الـ80 لاستسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية، وسيعكس تنامي قدراتها العسكرية، وقد دُعي لحضوره أكثر من 20 من قادة الدول.

وعُقد اللقاء بين شي وبوتين عقب استضافة مدينة تيانجين الصينية قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون، وجّه خلالها الرئيسان انتقادات لاذعة إلى الغرب.

وقال بوتين لنظيره الصيني في مباحثات أمس: «يعكس تواصلنا الوثيق الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات الروسية - الصينية التي بلغت حالياً مستوى غير مسبوق».

وأضاف: «لقد كنا سوياً على الدوام، ونحن سوياً الآن»، في إشارة ضمنية إلى التقارب الذي شهدته العلاقات بين البلدين منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في مطلع عام 2022.

من جهته، قال الرئيس الصيني لضيفه إن العلاقات بين البلدين «صمدت في وجه التغيّرات الدولية»، مؤكداً استعداد بكين للعمل مع موسكو «للدفع نحو إقامة نظام حوكمة دولية أكثر عدلاً وإنصافاً».

وتستضيف الصين، اليوم، عرضاً ضخماً في ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية بحضور دولي واسع، ويتوقع أن تكشف خلاله عن مجموعة من الأسلحة الجديدة، في استعراض للقوة يُنظر إليه على أنه تحدٍ لهيمنة الولايات المتحدة العسكرية.

وعزّزت السلطات الإجراءات الأمنية في بكين بشكل كبير، حيث انتشر جنود عند الجسور والتقاطعات، بينما وُضِعت حواجز حديدية على امتداد جادات وطرق رئيسة، وتمّ قطع شوارع أمام حركة المرور.

وكان الرئيسان شي وبوتين وجّها انتقادات حادة للغرب خلال افتتاح قمة منظمة شنغهاي للتعاون، أول من أمس.

وأفاد الإعلام الرسمي الروسي، أمس، بأن مجموعة «غازبروم» العملاقة في مجال الطاقة، أبرمت اتفاقاً مع شركة النفط الوطنية الصينية، لزيادة واردات بكين من الغاز الروسي بنحو 15%.

وبات التواصل بين الرئيسين الصيني والروسي شبه دوري في الفترة الماضية، وأشاد شي خلال اتصال مع بوتين، الشهر الماضي، بعمل موسكو وواشنطن على تحسين العلاقات بينهما، عقب القمة التي جمعت بوتين ونظيره الأميركي، دونالد ترامب، في منتصف أغسطس الماضي.