سيؤول: مقتل 2000 جندي كوري شمالي في روسيا

تُظهر تقديرات استخباراتية في سيؤول أن كوريا الشمالية خسرت نحو 2000 جندي، من الذين قاتلوا إلى جانب القوات الروسية في الحرب ضد أوكرانيا، بحسب ما نقل نائب كوري جنوبي، أمس، وقال النائب لي سيونغ-كوون للصحافيين، بعد إحاطة من الاستخبارات الوطنية الكورية الجنوبية، إن تقديراتها، في أبريل الماضي، كانت أن عدد القتلى من الجنود الكوريين الشماليين «خلال الحرب كان 600 على الأقل، لكن بناء على تقييمات محدّثة، تُقدّر حالياً بأن الحصيلة نحو 2000»، وكانت الاستخبارات الكورية الجنوبية والغربية قدّرت بأن كوريا الشمالية أرسلت نحو 10 آلاف جندي للقتال إلى جانب موسكو، خصوصاً في منطقة كورسك التي تقدمت إليها القوات الأوكرانية.