الأردن يطلق جواز السفر الإلكتروني عبر «سند» رسمياً

في خطوة تمثل نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي التي تنتهجها المملكة الأردنية الهاشمية، أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أمس، رسمياً عن إطلاق خدمة إصدار جواز السفر الإلكتروني عبر تطبيق «سند» الحكومي، وأكدت الناطقة باسم الوزارة، شروق هلال، أن هذه الخدمة تشكل لبنة أساسية في استراتيجية الحكومة لرقمنة الخدمات وتسهيل الإجراءات على المواطنين، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية.

وأوضحت هلال أن جواز السفر الإلكتروني الجديد، المعتمد من قبل منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، يحتوي على شريحة إلكترونية مشفرة تضم كل البيانات الحيوية لصاحبه، وأضافت أن «هذه التقنية المتقدمة ترفع من مستوى الأمان بشكل كبير، حيث تجعل الجواز غير قابل للتزوير أو العبث إطلاقاً، ما يسهل إجراءات السفر، ويعزز التحقق من هوية المسافرين في المطارات حول العالم».

ويأتي إطلاق هذه الخدمة تتويجاً لجهود حثيثة تبذلها الحكومة في سبيل أتمتة معاملاتها، حيث وصلت نسبة رقمنة الخدمات الحكومية إلى ما يقارب 70%، وتلعب مراكز الخدمات الإلكترونية الشاملة دوراً حيوياً في تحقيق هذه الأهداف.