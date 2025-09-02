خبراء ألمان يدعون إلى زيادة دورية في «ضريبة التبغ» للوقاية من السرطان

يرى خبراء ألمان أنه ينبغي فرض زيادات ضريبية كبيرة على التبغ بصفة دورية، لثني المراهقين عن التدخين، وتحفيز المدخنين على الإقلاع عنه.

وقال رئيس مجلس إدارة المركز الألماني لأبحاث السرطان في هايدلبرغ، البروفيسور ميشائيل باومان، في بداية الأسبوع الوطني للوقاية من السرطان، إن هذا هو الإجراء الأكثر فاعلية.

وأوضح أن أستراليا، على سبيل المثال، طبقت زيادة سنوية على ضريبة التبغ بنسبة 10% من بين إجراءات أخرى، وقال: «هناك انخفضت نسبة المدخنين إلى 10%».

من جانبها، وصفت وزيرة الصحة الألمانية، نينا فاركن، التدخين بأنه أكبر خطر صحي يمكن الوقاية منه في ألمانيا، وقالت: «يتخذ غير المدخنين أو الذين أقلعوا عن التدخين بالفعل أهم إجراء وقائي ضد الإصابة بسرطان الرئة».

ووفقاً لأحدث تقرير عن التبغ صادر عن المركز الألماني لأبحاث السرطان، توفي نحو 131 ألف شخص في ألمانيا بسبب عواقب صحية ناجمة عن التدخين عام 2023، وهو ما يعادل تقريباً حالة وفاة واحدة من بين كل سبع حالات (13.7%)، ويعكس تطور عدد الوفيات المرتبطة بالتبغ اتجاه التدخين بين الرجال والنساء على مدار العقود الماضية، فالأعداد في ازدياد مستمر بين النساء، بينما تتناقص بين الرجال.

وبحسب التقرير، يُمثل السرطان النسبة الكبرى من أسباب الوفيات المرتبطة بالتدخين، إذ يشكل 42% من الوفيات، وشكلت أمراض القلب والأوعية الدموية نحو الثلث، وأمراض الجهاز التنفسي الربع.