اليابان وكوريا تسجلان أعلى درجات حرارة

شهدت اليابان وكوريا الجنوبية درجات حرارة قياسية خلال صيف 2025، في وقت تتزايد موجات الحر الشديدة حول العالم، حيث تنشأ جراء التغير المناخي ظروف مناخية أكثر تطرفاً وتقلّباً، وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، في بيان، إن متوسط درجة الحرارة في اليابان، خلال الفترة الممتدة من يونيو إلى أغسطس، كان أعلى من المعدل الطبيعي بـ2.36 درجة مئوية، ما يجعل صيف العام الجاري «الأشد حرارة على الإطلاق، منذ بدء تسجيل البيانات عام 1898».

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الكورية أن متوسط درجة الحرارة خلال الفترة نفسها بلغ 25.7 درجة مئوية، وهو «الأعلى منذ بدء جمع البيانات في 1973».