قاضية أميركية تعلّق سياسة ترامب للترحيل

أوقفت قاضية في المحكمة الاتحادية الأميركية في واشنطن مؤقتاً إجراءات ترحيل مستعجلة بحق مهاجرين، موجهة بذلك صفعة لسياسة الترحيل الخاصة بالرئيس دونالد ترامب. وقالت القاضية جيا كوب، في حكمها الذي نشر أول من أمس (الجمعة)، إنه يجب ضمان حق المتضررين في محاكمة ملائمة بموجب سيادة القانون، لتؤيد بذلك دعوى حركتها جماعة معنية بحقوق المهاجرين.

وفي خطاب التنصيب في يناير، أعلن ترامب عن نيته لترحيل «ملايين وملايين» من المهاجرين غير الشرعيين.

وبناء على ذلك، وسّعت إدارته نطاق إجراءات الترحيل السريع لتشمل المهاجرين في جميع أنحاء البلاد.