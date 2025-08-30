إريك ترامب يروج لـ «البتكوين» في آسيا

حثّ إريك ترامب، نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الحضور خلال مؤتمر في هونغ كونغ أمس، على شراء البتكوين، خلال رحلة إلى آسيا حيث تبحث شركته للعملات المشفرة عن عمليات استحواذ.

وكان المستثمرون الأميركيون في العملات المشفرة من الداعمين الرئيسين لحملة دونالد ترامب الانتخابية، إذ تبرعوا بملايين الدولارات من أجل فوزه على أمل أن يبدل نهج الإدارة المشكك في جدوى هذا القطاع في عهد سلفه الديمقراطي جو بايدن. وأقرّ مجلس النواب الأميركي الشهر الماضي ثلاثة مشاريع قوانين تاريخية للعملات المشفرة، كما قام ترامب بمبادرات عدة دعماً لهذا القطاع. وعلى ضوء هذه التغييرات في التنظيمات، سجل البتكوين ارتفاعاً حاداً محققاً رقماً قياسياً مع تخطي قيمته 124500 دولار في منتصف أغسطس، قبل أن تعود وتتراجع.

وأعلن إريك ترامب (41 عاماً) خلال مؤتمر «بتكوين آسيا» المنعقد في هونغ كونغ، أمام قاعة احتشدت بمؤيدي العملات المشفرة، أن البتكوين «أعظم الأصول في العالم». وأكد: «ليس لدي شك في أن البتكوين ستصل إلى مليون دولار». وتابع «لقد احتضن مجتمع البتكوين والدي بشكل لم أره من قبل، وآمل أن يكون ذلك أتى بثماره، لأننا نحب هذا المجتمع ونؤمن به».

وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن شركة «أميركان بتكوين» لتعدين العملة الرقمية المدعومة من إريك ترامب وشقيقه دونالد ترامب جونيور، تسعى للاستحواذ على شركات في آسيا.

وقال إريك ترامب: «نحن على وشك طرح أسهمنا في بورصة ناسداك قريباً جداً». ورداً على سؤال حول المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في مجال الأصول الرقمية، قال إن الصين «قوة هائلة» في هذا القطاع. ومن المقرر أن يحضر إريك ترامب اجتماعاً للمساهمين في شركة «ميتابلانيت» اليابانية للبتكوين في الأول من سبتمبر، بحسب وكالة «بلومبيرغ نيوز». وشارك الرئيس الأميركي وعائلته في عدد من مشاريع العملات المشفرة التي زادت من ثروته، فيما تدعم إدارته هذا القطاع.