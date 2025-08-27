«الطيران الكورية» تعتزم شراء 103 طائرات «بوينغ»

أعلنت شركة الطيران الكورية الجنوبية «كوريان إير»، اعتزامها شراء أكثر من 103 طائرات «بوينغ»، في صفقة هي الأضخم على الإطلاق في تاريخ الطيران بهذا البلد، في وقت تم الإعلان عنها بُعيد ساعات من استضافة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نظيره الكوري الجنوبي في واشنطن.

وقالت الشركة، في بيان، إنها أعلنت نيّتها شراء 103 طائرات من الجيل الجديد من «بوينغ»، لافتة إلى أنّ الصفقة تشمل أيضاً محرّكات احتياطية من شركة «جي إي إيروسبيس»، قيمتها الإجمالية تناهز نحو 50 مليار دولار، ولفتت الخطوط الجوية الكورية إلى أنّ تسليم الطائرات يفترض أن يجري حتى نهاية 2030.