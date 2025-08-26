مقاطعة «مونتغمري» الأميركية تواجه صعوبات في توظيف المعلمين بعد خفض المِنح الفيدرالية

عندما طلبت منطقة تعليمية ريفية في مقاطعة مونتغمري، بولاية ميريلاند الأميركية، مِنحة من الحكومة الفيدرالية للمساعدة على توظيف المدرسين والحفاظ عليهم، قوبل طلبها بالحصول على المعلمة، كيلي بلانكشيب، فقط، وهي تتميّز بالطيبة والعلاقة الودودة مع الجميع، وتبلغ من العمر 26 عاماً، وتحمل شهادة في علم الأحياء، وترغب في رد الجميل إلى مجتمعها عن طريق التدريس.

وتمكنت المدرسة، التي يُطلق عليها «الشرق الأوسط»، من الحصول على هذه المعلمة التي قامت بتعليم الصفوف في الدرجتين السادسة والسابعة لمدة عامين، لكن إحباطات العمل التي يعانيها نظام العمل المتعثر، وقيام إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بخفض التمويل، أديا إلى القضاء على فرصها في الحصول على مكافأة قيمتها 4500 دولار، وربما أكثر.

وكجزء من تقليص قدره 600 مليون دولار لمِنح تدريب المدرسين، قامت وزارة التربية الأميركية، في فبراير الماضي، بإلغاء مبلغ 21 مليون دولار، كانت مقاطعة مونتغمري تخطط لاستخدامه، لتقديم العلاوات والتدريب، وتوظيف المدرسين والحفاظ عليهم.

وقال المسؤولون في المنطقة التعليمية إنهم يعتقدون أن مِنَحهم التعليمية تم إلغاؤها، لأنهم وافقوا في عام 2023 على الالتزام لإدارة الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، بأنهم سيوظفون قوة عاملة متنوعة.

وبدأ النظام الدراسي، المؤلف من 3500 طالب، فصل الدراسة الخريفي، الأسبوع الماضي بنقص في تعداد المدرسين قدره 10 مدرسين وفقاً لمسؤول في المنطقة التعليمية، ومصادر أقل لا تكفي لتوظيف مدرسين جدد، وقال المسؤولون عن المنطقة التعليمية إن ذلك يعني بالنسبة للطلبة، أن هناك حجماً أكبر للصفوف الدراسية، مع مدرسين أقل خبرة، وتدريبات أقل في فترة ما بعد الوقت المدرسي.

ووفقاً لبيانات الولاية، تُعدّ نصف مدارس مونتغمري ذات أداء منخفض، وتُظهر بيانات المنطقة التعليمية أن المقاطعة، الواقعة في منطقة غابات وتبعد نحو نصف ساعة عن مدينة تشارلوت في ولاية نورث كارولينا، تفقد المدرسين الذين يذهبون إلى مناطق أخرى في نورث كارولينا.

وترغب هذه المدارس في ضم كل مدرس مستعد للعمل لديها، ولا تستطيع تحمل التمييز أو المحاباة بينهم، وفق ما قاله المسؤولون في مقابلات عدة، وليس هناك محاباة لمساعدة الأقليات العرقية في التوظيف.

وتعادل قيمة أموال المِنح التي خسرها النظام التدريسي، نحو نصف الميزانية التشغيلية في مدارس المقاطعة، وهي تساعد مقاطعة مونتغمري للتنافس من أجل توظيف مدرسين في المناطق المجاورة، عن طريق عرض مكافآت تصل إلى نحو 10 آلاف دولار سنوياً، وهو ما يصل إلى ربع الراتب الأساسي التي تقدمه الولاية والذي يبلغ نحو 41 ألف دولار.

وقال المشرف السابق الذي قدّم طلباً لبرنامج حوافز المعلمين والمديرين، واد أومان، إنه «من البدهي بالنسبة للمقاطعة أن توافق على توظيف قوة عاملة متنوعة»، وأضاف أن المناطق التي التزمت بذلك تم منحها نقاطاً إضافية في منافسة المنحة.

وقالت المنطقة التعليمية في طلبها للمِنح، إنها ستعالج قضية التنوع في توظيف المدرسين، عن طريق زيادة تعزيز وجودها في معارض التوظيف والفعاليات في الكليات والجامعات، ولفهم تاريخ الازدهار والكساد في مقاطعة مونتغمري، يجب التركيز فقط على شعارها الذي يقول «فرصة ذهبية»، واستضافت ولاية نورث كارولينا أول حملة بحث عن الذهب، إثر اكتشاف كتلة ذهبية وزنها نحو 28 أونصة ذهبية عام 1803، أي قبل نصف قرن من حمى البحث عن الذهب في الغرب، وتم العثور على الذهب في العام ذاته في مقاطعة مونتغمري.

وحدث الازدهار التالي بعد نحو قرن من الزمن، إثر صناعة النسيج، وأصبحت مقاطعة مونتغمري تغزل القطن وتحوله إلى شيء يمكنها بيعه، وفي الأغلب إلى سجاد وجوارب. وبعد صياغة اتفاق التجارة الحرة في أميركا الشمالية خلال تسعينات القرن الماضي، انتقلت وظائف صناعة الجوارب والملابس الداخلية إلى الخارج، ما أدى إلى تقليص القاعدة التجارية في المقاطعة. عن «واشنطن بوست»

• قيمة أموال المِنَح التي خسرها النظام التدريسي، تعادل نحو نصف الميزانية التشغيلية في مدارس المقاطعة.