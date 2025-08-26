نمو مستقر لقطاع التجارة الإلكترونية في الصين

أفادت وزارة التجارة الصينية بأن قطاع التجارة الإلكترونية شهد نمواً مستقراً خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، مع تسجيل المبيعات عبر الإنترنت لمجموعة متنوعة من المنتجات نمواً ملحوظاً.

ووفقاً للمكتب الوطني للإحصاء في الصين، ارتفعت مبيعات التجزئة الإلكترونية في البلاد بنسبة 9.3% على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، وفقاً لما ذكرته صحيفة «تشاينا ديلي»، وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الأجهزة الرقمية وبرامج الاستبدال برزت كمحركات جديدة للإنفاق عبر الإنترنت، حيث ارتفعت مبيعات الحواسيب الشخصية بنسبة 29.9%، والأجهزة الذكية القابلة للارتداء بنسبة 28.4% على أساس سنوي.