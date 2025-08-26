ميركل في حديثها عن استقبال اللاجئين: لقد حققنا الكثير

عقب مرور 10 سنوات على عبارتها الشهيرة «يمكننا فعل ذلك»، بشأن استقبال مئات الآلاف من اللاجئين، أعربت المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، عن قناعتها بأن ألمانيا أحرزت تقدماً ملحوظاً في دمج المهاجرين.

وفي مقابلة مع الصحافي، إنجو تسامبروني، أُجريت لمصلحة فيلم وثائقي لمحطة «إيه آر دي» الألمانية، قالت ميركل: «إنها عملية مستمرة، لكننا أنجزنا الكثير حتى الآن، ولايزال هناك الكثير مما يجب القيام به».

وفي 31 أغسطس 2015، اختارت ميركل هذه الكلمات الثلاث بعد إعلان توقع وصول 800 ألف لاجئ إلى ألمانيا في ذلك العام، إلى جانب آلاف اللاجئين الذين كانوا في طريقهم من المجر إلى ألمانيا.

وقالت ميركل أمس: «كان واضحاً لي أن هذا سيكون تحدياً صعباً للغاية»، مضيفة أنها اندهشت في الوقت نفسه مراراً «من مدى انتقاد هذه الكلمات الثلاث (بإمكاننا فعل ذلك)»، موضحة أنها أرادت ببساطة التعبير عن أن ألمانيا بصدد مهمة كبيرة، وأنها تضع آمالها على المواطنين في إنجاز هذه المهمة.

ولا تعتقد ميركل أن قرارها أثقل كاهل ألمانيا، وقالت: «لا أعتقد ذلك، ألمانيا دولة قوية، وبوجه عام، كنت مقتنعة بقدرة ألمانيا على التعامل مع الأمر».

وأشارت المستشارة السابقة إلى أن البديل كان استخدام القوة لمنع اللاجئين من الوصول إلى ألمانيا، وقالت: «ما كنت لأوافق على ذلك أبداً»، مضيفة في المقابل أنها عند النظر إلى الماضي تلوم نفسها أحياناً على عدم بذل المزيد من الجهود لمساعدة السوريين في موقعهم، عامَي 2012 و2013، عندما بدأت الحرب الأهلية في سورية.