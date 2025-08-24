نهاية وشيكة للحرائق في إسبانيا

قالت مديرة الدفاع المدني في إسبانيا، فرجينيا باركونيس لمحطة «تي في إي» العامة أمس إن نهاية الحرائق التي اجتاحت البلاد لأسبوعين وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وتدمير مئات آلاف الهكتارات «أصبحت قريبة».

وأضافت: «لم يبقَ شيء يذكر، والنهاية أصبحت قريبة» لكنها حرائق «غادرة» و«يجب أن نبذل جهداً أخيراً لإنهاء هذا الوضع المريع». وأكدت أن «الشعور السائد هو أن الوضع تحسن والأسوأ قد انتهى».

وأشارت إلى أنه رغم ذلك، مازال هناك «18 حريق غابات نشطاً من بينها 17 تشكّل خطراً على الناس والمنازل»، مضيفة أن حريق إيغوينيا، في منطقة قشتالة وليون (شمال غرب)، يشكّل مصدر قلق.

وأثرت هذه الحرائق الكبيرة خصوصاً على النصف الغربي من البلاد، لاسيما مناطق غاليسيا وقشتالة وليون وإكستريمادورا، وهي اندلعت في خضم موجة حر استمرت 16 يوماً وصلت خلالها الحرارة إلى 40 درجة مئوية في أنحاء البلاد و45 درجة مئوية في العديد من المناطق الجنوبية.

ومع انتهاء موجة الحر وارتفاع الرطوبة وتراجع قوة الرياح، أصبحت «الظروف أكثر ملاءمة لإخماد الحرائق»، وفق باركونيس.