المحادثات التجارية مستمرة بين الهند وأميركا

قال وزير الشؤون الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، خلال فعالية إعلامية في نيودلهي، أمس، إن الولايات المتحدة والهند تواصلان التفاوض رغم العلاقات المتوترة، بعدما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً على الواردات الهندية للسوق الأميركية، وهدد بفرض غرامات لشرائها الخام الروسي.

وأضاف أن المفاوضات التجارية ليس لها إطار زمني محدد، بحسب وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.

ولم تناقش إدارة ترامب والهند قط شراء نفط خام مخفض السعر من روسيا. ولا يوجد قرار بشأن الاجتماع المقبل للحوار الأمني الرباعي الذي يضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند.