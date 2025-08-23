التشيك تدرس المشاركة في وحدات حفظ السلام بأوكرانيا

قالت وزيرة الدفاع التشيكية، يانا تشيرنوخوفا، إن بلادها مستعدة للنظر في إرسال جنود ضمن وحدات حفظ السلام الدولية في أوكرانيا حال التوصل لوقف لإطلاق النار.

وشددت الوزيرة، أول من أمس على أنه لم يتم عرض مثل هذا الطلب بعد، مضيفة أن أي مشاركة ستعمق قرارات «ائتلاف الإرادة» الذي تنتمي إليه جمهورية التشيك، بحسب إذاعة راديو براغ إنترناشونال.

وقالت تشيرنوخوفا إن الجيش يمكن على سبيل المثال أن يشارك في تدريب القوات الأوكرانية أو دعم عمليات إزالة الألغام.