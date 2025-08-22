تايوان تعتزم زيادة موازنتها الدفاعية

أعلن رئيس الوزراء التايواني، تشو جونغ-تاي، أمس، أنّ حكومته تعتزم زيادة الميزانية الدفاعية للجزيرة لعام 2026 إلى أكثر من 3% من الناتج المحلّي الإجمالي، على أن يصادق البرلمان على هذا الإجراء، وفي وقت يمارس الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ضغوطاً على تايبيه لكي تستثمر أكثر في أمنها، قال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحافي: «إننا بذلك نُثبت للعالم وللشعب التايواني عزمنا وقدرتنا على حماية السيادة الوطنية والأمن، واستقرار وأمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ومسؤوليتنا المشتركة تجاه العالم»، وأوضح تشو جونغ-تاي أن مكتبه خصص 949.5 مليار دولار تايواني (31.1 مليار دولار) أي 3.23% من الناتج المحلي الإجمالي للنفقات الدفاعية العام المقبل.