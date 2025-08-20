الخارجية الأميركية: إلغاء أكثر من 6000 تأشيرة دراسية

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، أمس، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ألغت أكثر من 6000 تأشيرة دراسية بسبب تجاوز مدة الإقامة ومخالفة القانون، وبعضها بسبب «دعم الإرهاب».

وكانت وكالة «فوكس ديجيتال» أول من أورد نبأ هذه الخطوة، التي تأتي في وقت تتبنى فيه إدارة ترامب نهجاً متشدداً للغاية تجاه التأشيرات الدراسية، في إطار حملتها على الهجرة مع تشديد إجراءات التدقيق في وسائل التواصل الاجتماعي وتوسيع نطاق هذه الإجراءات.

وأصدرت وزارة الخارجية العام الجاري تعليمات للدبلوماسيين الأميركيين في الخارج بضرورة توخي الحذر تجاه أي متقدمين قد تعتبرهم واشنطن معادين للولايات المتحدة أو من لهم تاريخ من النشاط السياسي.

وقال مسؤول إن نحو 4000 تأشيرة أُلغيت بسبب مخالفات قانونية ارتكبها وافدون، كان معظمها عبارة عن اعتداءات، بينما شملت المخالفات الأخرى القيادة تحت تأثير الكحول والمخدرات والسطو.

وأضاف أن بين 200 و300 تأشيرة أُلغيت لأسباب تتعلق بالإرهاب، استناداً إلى قاعدة تنص على عدم أهلية المتقدّم إذا كان «منخرطاً في أنشطة إرهابية» أو «مرتبطاً بمنظمات إرهابية».

ولم يحدد المسؤول الجماعات التي يدعمها الطلاب الذين أُلغيت تأشيراتهم.

ودخل ترامب في صدام مع عدد من أبرز الجامعات الأميركية متهماً إياها بأنها أصبحت معاقل لمعاداة السامية بعد احتجاجات طلابية حاشدة مؤيدة للفلسطينيين في ظل الحرب في غزة.

وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إنه «ألغى تأشيرات مئات وربما آلاف الأشخاص، بينهم طلاب، بسبب انخراطهم في أنشطة وصفها بأنها تتعارض مع أولويات السياسة الخارجية للولايات المتحدة».

وأكد مسؤولون في إدارة ترامب أن أفراداً من حاملي التأشيرات الدراسية وبطاقات الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) معرّضون للترحيل، واصفين تصرفات هؤلاء الأفراد بأنها تهديد للسياسة الخارجية الأميركية.