تعاون ياباني تركي في الصناعات الدفاعية

قال مصدر دبلوماسي، أمس، إن وزير الدفاع الياباني سيجري محادثات في تركيا بشأن التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وهو ما يشمل إمكانية شراء مسيّرات تركية الصنع، وذلك في الوقت الذي تعزز فيه طوكيو دور أنظمة الوحدات غير المأهولة في قواتها المسلحة.

وجين ناكاتاني هو أول وزير دفاع ياباني يقوم بمثل هذه الزيارة الرسمية إلى تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، والتي تسعى إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية وغيرها خارج أوروبا والشرق الأوسط. وقال المصدر الدبلوماسي في أنقرة إن من المتوقع أن يناقش ناكاتاني ووزير الدفاع التركي يشار غولر، سبل توسيع نطاق التعاون في مجال المعدات والتكنولوجيا الدفاعية.