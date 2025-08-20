اتفاق مبدئي ينهي إضراب مضيفي «الخطوط الكندية»

أعلنت النقابة التي تمثل مضيفي الطيران في شركة الخطوط الجوية الكندية، في بيان أمس، انتهاء إضراب أدى إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية منذ السبت الماضي، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الشركة.

ودعت النقابة أعضاءها إلى «التعاون الكامل مع استئناف العمليات»، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ للأنباء. وقالت النقابة، في منشور على موقعها الإلكتروني، أمس: «انتهى الإضراب. لدينا اتفاق مبدئي سنطرحه عليكم». وأدى الإضراب، الذي جاء احتجاجاً على الأجور وظروف العمل مثل التعويض أثناء الصعود إلى الطائرة، إلى تعطيل حركة السفر في جميع أنحاء كندا، ما أثر على نحو 130 ألف مسافر يومياً.

ورفضت النقابة أوامر الحكومة بالعودة إلى العمل، مؤكدة أن مطالبها معقولة. وأوضحت أنه تم التوصل إلى الاتفاق في جلسة تفاوض استمرت أكثر من تسع ساعات وانتهت في وقت مبكر صباح أمس.