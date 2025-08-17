أوروبا: كييف وحدها تقرر كل ما يتعلق بأراضيها

أكد قادة أوروبيون، أمس، أنّ موسكو «لا يمكن أن تتمتّع» بحق النقض بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي (الناتو)، غداة القمة التي عُقدت بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.



وأضافوا في بيان وقّعته رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني، فريدريش ميرتس، وقادة أوروبيون آخرون: «سيكون على أوكرانيا اتخاذ القرارات المتعلّقة بأراضيها».



وقالت فون دير لاين في منشور على منصة «إكس»، أمس، إن «الضمانات الأمنية القوية لأوكرانيا وأوروبا ضرورية لأي اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا».



وكتبت في المنشور:«يعمل الاتحاد الأوروبي بشكل وثيق مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي والولايات المتحدة للتوصل إلى سلام عادل ودائم. الضمانات الأمنية القوية التي تحمي المصالح الأمنية الحيوية لأوكرانيا وأوروبا ضرورية».