وزير الخارجية الصيني يزور الهند لبحث التجارة الحدودية

يتوجه وزير خارجية الصين إلى الهند غداً، لمناقشة استئناف التجارة الحدودية بين البلدين بعد انقطاع استمر خمس سنوات، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الصينية أمس. وقال ناطق باسم الوزارة في بيان: «من 18 إلى 20 أغسطس سيتوجّه وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى الهند ويشارك في الاجتماع الرابع والعشرين للممثلين الخاصين بشأن قضية الحدود الصينية الهندية». ورغم أن حجم التبادل التجاري بين البلدين عبر الممرات الجبلية المرتفعة في جبال هملايا كان ضعيفاً في السابق، فإن استئنافه اليوم يحمل دلالة رمزية كبيرة.

وعُلّقت هذه المبادلات منذ المواجهة المميتة التي وقعت بين جنود صينيين وهنود عام 2020 على الحدود في جبال هملايا والتي أودت بحياة 20 جندياً هندياً وأربعة جنود صينيين.