ذكر الرئيس الروسي السابق، دميتري ميدفيديف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حدد شروط روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، خلال اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ألاسكا. وقال ميدفيديف إن «القمة بين الرئيسين الأميركي والروسي دونالد ترامب وفلاديمير بوتين دليل على إمكانية تزامن العمليات العسكرية والوسائل الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا».



وكتب ميدفيديف على تطبيق «تليغرام»، أمس، مستخدماً الصياغة الرسمية لروسيا للحرب التي تشنها على جارتها منذ عام 2022: «أظهر الاجتماع أن المفاوضات ممكنة من دون شروط مسبقة، وفي الوقت نفسه مع استمرار العملية العسكرية الخاصة».



وقال ميدفيديف، وهو نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، إنه «فوق كل شيء، أوضح الجانبان خلال المحادثات في ألاسكا أن الأمر يقع في المقام الأول على عاتق أوكرانيا والأوروبيين لإنهاء القتال». وأضاف أن «آلية كاملة للاتصالات على أعلى مستوى تمت إقامتها بهدوء، ومن دون إنذارات نهائية».