الملك تشارلز يحذر من «الكلفة الحقيقية» للحرب

وجّه الملك تشارلز، ملك بريطانيا، أمس، رسالة بمناسبة الذكرى الـ80 ليوم النصر على اليابان الذي يصادف ذكرى انتصار الحلفاء على اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية، تناول فيها الصراعات الحالية وحذر من أن كلفة الحرب تصل إلى ما هو أبعد من ساحات القتال.

وفي حين انتهى القتال في أوروبا في مايو 1945، استمرت الحرب مع اليابان إلى أن أعلنت نيتها الاستسلام في 15 أغسطس من العام ذاته بعد إلقاء الولايات المتحدة قنبلتين ذريتين على هيروشيما وناغازاكي.

وقال تشارلز إن الفصل الأخير من الحرب كلف هيروشيما وناغازاكي «ثمناً باهظاً»، وهو ثمن تمنى ألا تدفعه أي دولة مرة أخرى.