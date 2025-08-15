«بيتكوين» تسجل مستوى قياسياً جديداً

سجلت عملة «بيتكوين» مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً، أمس، مع تزايد التوقعات بتيسير السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، وارتفعت أكبر الأصول الرقمية المشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية 0.9% إلى 124002.49 دولار في بداية التعاملات الآسيوية، متجاوزة بذلك ذروتها السابقة، المسجلة في يوليو الماضي.

ووصلت ثاني أكبر عملة رقمية مشفرة الـ«إيثر» إلى 4780.04 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2021.

وقال محلل السوق لدى «آي.جي»، توني سيكامور، إن ارتفاع سعر «بيتكوين» يأتي مدعوماً بتزايد اليقين بشأن تحرك «المركزي الأميركي» لخفض أسعار الفائدة.