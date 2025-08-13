زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب شرق إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات منطقة «بابوا» في شرق إندونيسيا، أمس، بحسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، لكن مرصداً أكد عدم وجود أي تهديد من وقوع «تسونامي».

وتم تحديد مركز الزلزال على بعد 193 كيلومتراً شمال غرب بلدة «أبيبورا» في مقاطعة «بابوا»، فيما أكد «مركز الهادئ للتحذير من تسونامي» عدم وجود أي تهديد بوقوع تسونامي، كما لم ترد أي تقارير بعد عن وقوع ضحايا أو أضرار، وتشهد إندونيسيا زلازل متكررة بسبب موقعها على «حزام النار» في المحيط الهادئ حيث تصطدم الصفائح التكتونية، والممتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وحوض الهادئ.