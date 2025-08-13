حرائق الغابات تتواصل في تركيا وإسبانيا

كافحت فرق الإطفاء حرائق غابات متعددة في أنحاء تركيا، أمس، مع استمرار حريق كبير في إقليم «جناق قلعة»، بشمال غرب البلاد، مستعراً لليوم الثاني على التوالي، بعد إجلاء مئات السكان كإجراء احترازي.

وتم إغلاق مطار «جناق قلعة»، و«مضيق الدردنيل» الذي يربط «بحر إيجة» بـ«بحر مرمرة» مؤقتاً، بسبب حرائق الغابات، أول من أمس.

وقال وزير الزراعة والغابات، إبراهيم يومقلي، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، إن حرائق الغابات في منطقتَي «إيزيني» و«أيفاجيك» في «جناق قلعة» تمت السيطرة عليها إلى حد كبير، لكن الحرائق في وسط المدينة في الجزء الجنوبي من مضيق الدردنيل لاتزال مستعرة.

وأضاف يومقلي أن حرائق غابات أخرى في «أدرنة» بشمال البلاد و«هاتاي» في الجنوب تمت السيطرة عليها بالكامل في حين تجري جهود مكافحة حريق غابات آخر في مانيسا في الغرب.

من جانبه، قال حاكم «جناق قلعة»، عمر تورامان، في منشور على «إكس»، إن طائرات هليكوبتر تعاملت مع الحريق أمس الثلاثاء، مؤكداً أنه لا يوجد خطر مباشر على المناطق السكنية.

وفي سياق الحرائق، قالت السلطات المحلية الإسبانية، أمس، إن رجال الإطفاء سيطروا على حريق غابات بالقرب من العاصمة مدريد في منطقة «تريس كانتوس»، أسفر عن مقتل شخص وإجلاء 180 شخصاً.

وقالت منطقة مدريد في بيان إن الظروف المواتية خلال الليل سمحت باحتواء الحريق.

من جانبها، ذكرت خدمات الطوارئ، في وقت متأخر، أن رجلاً أصيب بحروق بنسبة 98% من جسده وتم نقله بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى «لاباز»، لكنه توفي في وقت لاحق، إثر حريق أتى على أكثر من 2000 فدان.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن موجة الحر الممتدة في إسبانيا مستمرة، إذ من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية في بعض المناطق.

ويقول علماء إن الصيف الأكثر حرارة وجفافاً في المنطقة المطلة على البحر المتوسط يعرضها لخطر كبير لاندلاع حرائق الغابات.