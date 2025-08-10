حريق غابات ضخم بالقرب من أثينا

استمر حريق غابات ضخم جنوب شرق أثينا في الاشتعال صباح أمس، حيث أججت الرياح القوية النيران. وذكرت وسائل إعلام يونانية أن رجال الإطفاء يسيطرون على الوضع بشكل كبير، حيث يقومون بعملية واسعة النطاق تضم العديد من طائرات إطفاء الحرائق، والخطط التي تُجرى منذ ساعة مبكرة من صباح أمس. والحريق الذي يشتعل على بُعد نحو 35 كيلومتراً خارج العاصمة اليونانية ناجم عن عمل متعمد، حسب ما ذكره رئيس بلدية واحدة من القرى المتضررة لشبكة «إي.آر.تي» التلفزيونية الرسمية.

وتابع أنه تم العثور على أسطوانة غاز في موقع نشوب الحريق، وأن السكان أبلغوا عن رؤية شخص يتصرف بطريقة مشبوهة على متن دراجة نارية.