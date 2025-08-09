روسيا تطلق أعمال بناء أول محطة نووية في كازاخستان

أطلقت روسيا أمس أعمال بناء أول محطة نووية في كازاخستان، الدولة الشاسعة في آسيا الوسطى وأكبر منتج عالمي لليورانيوم، في حين من المقرر أن تبني الصين محطتين نوويتين أخريين.

وجاء في بيان مشترك صادر عن الوكالة النووية الكازاخستانية والمجموعة النووية الروسية «روساتوم»، أن هذه الأعمال تهدف إلى «اختيار الموقع الأمثل» عبر حفر نحو 50 بئراً استكشافية وأخذ عينات من التربة.

وأضاف البيان: «يُعد إطلاق الدراسات الهندسية خطوة أساسية تعتمد عليها سلامة المشروع وموثوقيته وربحيته».

وأُقيمت مراسم الإطلاق قرب قرية «أولكن» شبه المهجورة في الجنوب، على ضفاف بحيرة «بالكاش»، ثاني أكبر بحيرة في آسيا الوسطى. ووافقت السلطات على بناء هذه المحطة النووية الأولى في خريف 2024، عقب استفتاء لم يحمل مفاجآت، وأعلنت في يونيو اعتمادها على حليفتها موسكو.

وأكدت السلطات الكازاخستانية أن الصين، عبر شركتها «المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية»، ستتولى بناء المحطتين النوويتين المقبلتين، مشيرة إلى أن تفاصيل المشاريع ستُكشف بحلول نهاية العام.

وتعد كازاخستان، الجمهورية السوفييتية السابقة والحليف لموسكو، أكبر منتج عالمي لليورانيوم بنسبة 43%، وثالث مُورّد لليورانيوم الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها تعاني نقصاً في الكهرباء لتلبية الاستهلاك المحلي.

ورغم أن فرنسا وكوريا الجنوبية كانتا من بين الدول المتنافسة على بناء هذه المحطات، فإن قرار كازاخستان باختيار روسيا والصين يُعد منطقياً، نظراً للموقع الجغرافي والأهمية الاستراتيجية لهاتين القوتين في آسيا الوسطى.

وتبقى مسألة الطاقة النووية حساسة في كازاخستان، إذ لاتزال الذاكرة الجماعية متأثرة بنحو 450 تجربة نووية سوفييتية أُجريت في الشمال الشرقي بين عامي 1949 و1989، والتي تعرض بسببها نحو 1,5 مليون شخص للإشعاعات.