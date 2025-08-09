تباطؤ نمو مبيعات السيارات بالصين في يوليو

تباطأ نمو مبيعات السيارات في الصين خلال يوليو، وذلك لأسباب عدة أبرزها انخفاض الطلب على السيارات الهجينة، في وقت تتخذ فيه الجهات التنظيمية في أكبر سوق للسيارات في العالم إجراءات صارمة تستهدف حرب الأسعار التي أضرت بالقطاع. وأظهرت بيانات صادرة عن جمعية سيارات الركاب الصينية أمس، أن المبيعات ارتفعت 6.9% مقارنة بيوليو 2024 لتصل إلى 1.85 مليون سيارة، وهو انخفاض ملحوظ عن نسبة النمو البالغة 18.65 على أساس سنوي التي سُجلت في يونيو.

وتباطأ نمو مبيعات سيارات الطاقة الجديدة، التي تشمل السيارات الكهربائية بالكامل والهجينة القابلة للشحن، إلى 12% مقارنة بـ29.7% في يونيو، لكنه واصل التفوق على السيارات التي تعمل بالبنزين للشهر الخامس على التوالي.

واستمر ضعف الطلب على السيارات الهجينة، إذ انخفض إجمالي مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن والسيارات ذات المدى الممتد 3.6% مقارنة بيوليو من العام الماضي، وذلك في ظل التطورات في تقنيات البطاريات والبنية التحتية لشحن السيارات، ما خفف من القلق بشأن السيارات الكهربائية بالكامل.

واستفادت شركات تصنيع السيارات الكهربائية مثل «ليب موتور وشاومي وإكس بنغ» من هذا الاتجاه، إذ سجلت مبيعات قياسية في يوليو، لكنه ضغط على شركات مثل «بي.واي.دي، ولي أوتو» والتي تعتمد بشكل كبير على السيارات الهجينة في تحقيق مبيعاتها وأرباحها.

وشهدت «بي.واي.دي»، وهي أكبر منافس صيني لشركة «تسلا» وتقود حملة خفض الأسعار في القطاع، انخفاضاً في الإنتاج خلال يوليو للمرة الأولى منذ 17 شهراً.