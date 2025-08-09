تراجع التضخم في التشيك إلى 2.7%

أظهر أحدث بيانات لمكتب الإحصاء التشيكي، أمس، تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين خلال يوليو الماضي، بالاتفاق مع التقديرات.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.7% على أساس سنوي في يوليو، مقابل 2.9% في يونيو، بالاتفاق مع البيانات الأولية التي نشرت في الخامس من أغسطس.

وعلى أساس سنوي، تراجع معدل تضخم أسعار الأغذية والمشروبات والتبغ إلى 5.2%، مقابل 6.2%، كما تراجع معدل تضخم أسعار المواصلات والملابس والأحذية بنسبة 1.7%.

وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.5% على أساس شهري، بالاتفاق مع التقديرات.