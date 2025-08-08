«ميرسك»: الطلب على الشحن يتفوق على المخاوف التجارية

رفعت شركة «ميرسك» العالمية، أمس، توقعاتها لأرباح العام بأكمله، وسط الطلب على شحن الحاويات عبر المحيطات، الذي فاق أثره المخاوف من تداعيات النزاعات التجارية، إلا أن شركة الشحن حذرت من أن الطلب سيتراجع على الأرجح في النصف الثاني من العام الجاري.

وقالت «ميرسك»، التي يُنظر إليها على أنها مقياس للتجارة العالمية، إنها تتوقع الآن زيادة حجم عمليات شحن الحاويات عالمياً بنسبة تراوح بين 2 و4% العام الجاري، مقارنة بنطاق راوح بين 1 و4% في توقعات مايو الماضي، وقالت إن النطاق الجديد يُحتسب نمواً أقل في النصف الثاني من العام.

وذكرت «ميرسك»، في بيان نتائج أعمال الربع الثاني، أن الانكماش في واردات الولايات المتحدة «تم تعويضه بشكل أكثر من كافٍ»، عن طريق نمو قوي في الواردات إلى مناطق أخرى، بما في ذلك أوروبا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، فنسنت كليرك: «حتى مع تقلبات السوق وحالة الضبابية التاريخية في التجارة العالمية، ظل الطلب متيناً، وواصلنا الاستجابة بسرعة ومرونة».

وارتفعت أسهم «ميرسك» بأكثر من 3% في التعاملات المبكرة، أمس.

وتراجعت التجارة بين الصين والولايات المتحدة، في وقت سابق من العام الجاري، في غمار تصاعد الرسوم الجمركية المضادة، ما دفع شركات شحن الحاويات مثل «إم.إس.سي»، و«كوسكو» إلى تعليق خطوط العمليات المنتظمة، أو إلغاء الرحلات الفردية.

وذكرت الشركة الدنماركية أنها تتوقع أن تراوح الأرباح الأساسية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، هذا العام، بين ثمانية مليارات و9.5 مليارات دولار، مقارنة مع توقعاتها السابقة التي راوحت بين ستة وتسعة مليارات.

وقالت «ميرسك» أيضاً، إنها تتوقع استمرار اضطراب الشحن عبر البحر الأحمر خلال الفترة المتبقية من العام.

وذكرت «ميرسك» أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ارتفعت 7% على أساس سنوي في الربع الثاني إلى 2.3 مليار دولار، ما يفوق 1.98 مليار الذي توقعه محللون.

وارتفعت المبيعات 3% على أساس سنوي لتصل إلى 13.1 مليار دولار، متجاوزة أيضاً توقعات محللين في استطلاع رأي أجرته الشركة بتسجيل مبيعات بنحو 12.61 مليار دولار.