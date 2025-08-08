الادعاء يطالب بمذكرة توقيف للسيدة الأولى السابقة في كوريا الجنوبية

طالب مكتب المدعية الخاصة في سيؤول، أمس، بإصدار مذكرة توقيف بحق السيدة الأولى السابقة، كيم كيون هي، غداة استجوابها على خلفية سلسلة من الشبهات، من بينها الفساد والتلاعب بأسعار البورصة.

وقالت المدعية الخاصة، أوه جونغ-هي، خلال مؤتمر صحافي: «طالبنا بمذكرة توقيف بحق السيدة كيم»، وهي زوجة الرئيس السابق، يون سوك يول، الذي أقيل من منصبه، واعتقل بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية، العام الماضي.

وأشارت المدعية إلى أن الاتهامات تتمحور حول انتهاك قوانين بشأن الأسواق المالية والاستثمارات، فضلاً عن قوانين في مجال تمويل الأنشطة السياسية.

وفي حال صدور مذكرة التوقيف، ستكون هذه المرة الأولى في كوريا الجنوبية التي يوقف فيها رئيس سابق وزوجته.

وقالت السيدة الأولى السابقة، قبل جلسة الاستجواب، أول من أمس: «أقدّم اعتذاراً صادقاً على تسببي في مشكلات، بينما أنا شخص عديم الأهمية، سأتعاون بالكامل مع التحقيق»، ونفت الشبهات المنسوبة إليها خلال جلسة الاستجواب، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وتُتهم كيم بأنها رفعت أسعار أسهم إحدى الشركات بين 2009 و2012، وتلقت هدايا فاخرة خلافاً لقوانين مكافحة الفساد عندما كان زوجها في الرئاسة، كما تُتهم بانتهاك القوانين الانتخابية، من خلال التدخل في مسار تعيين برلمانيين من الحزب السابق لزوجها «حزب السلطة للشعب».