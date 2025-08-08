بكين تأمل وصول أول صيني إلى القمر

قال برنامج صيني يختص برحلات الفضاء المأهولة، إن الصين أجرت أول اختبار لمركبة هبوط على سطح القمر، وتأمل إرسال أول صيني إلى هناك قبل عام 2030، وقال برنامج الفضاء المأهول الصيني «سي.إم.إس»، في بيان على موقعه الإلكتروني على الإنترنت: «تضمن الاختبار ظروفاً تشغيلية متعددة وفترة اختبار طويلة وتعقيداً تقنياً مرتفعاً، ما يجعله نقطة تحول مهمة في تطوير البرنامج المأهول لاستكشاف القمر في الصين»، وأضاف البرنامج أن المركبة القمرية المعروفة باسم «لانيو»، التي تعني «احتضان القمر» باللغة الصينية، ستستخدم لنقل رواد الفضاء بين مدار القمر وسطحه، إضافة إلى استخدامها للمعيشة ولتوفير مصدر للطاقة ومركز للبيانات بعد هبوطهم على القمر.