زيادة كبيرة في الانبعاثات الكربونية من سفن الشحن الأوروبية خلال 2024

أظهرت بيانات أوروبية جديدة، تتضمن رحلات خارج أوروبا، أن الانبعاثات الكربونية من سفن الشحن التي تعمل في الاتحاد الأوروبي ارتفعت بصورة كبيرة خلال عام 2024.

وقالت شركة «سي إنتليجينس للتحليلات»، ومقرها كوبنهاغن، إن زيادة الانبعاثات الكربونية ترجع بصورة كبيرة إلى الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، التي تجبر السفن على أن تسلك طرقاً طويلة، ما يُلحق الضرر بالمناخ.

ووفقاً للبيانات، فإن سفن الشحن المُدرجة في قاعدة بيانات الانبعاثات بالاتحاد الأوروبي قامت ببث 52.8 مليون طن من أكسيد الكربون، العام الماضي، أي ما يوازي تقريباً الانبعاثات السنوية في اليونان، مقارنة بالعام السابق، وهذا يُمثّل زيادة بنسبة 46%، وقالت الشركة في تحليل أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن «هذه الزيادة ترجع بوضوح إلى أزمة البحر الأحمر».

وأوضحت أن الطرق الأطول أسفرت عن زيادة الانبعاثات بواقع 18 مليون طن من الانبعاثات الكربونية من سفن الشحن.

وأشارت شركة «سي إنتليجنس» إلى أن انبعاثات سفن الحاويات بلغت الآن أعلى مستوياتها منذ بدء الاتحاد الأوروبي جمع هذه البيانات عام 2018.

وترصد قاعدة بيانات الاتحاد الأوروبي تحركات جميع سفن الحاويات الكبيرة ذات الصلة بالاتحاد، وتحديداً تلك التي ترسو في أحد موانئه لتحميل أو تفريغ البضائع.